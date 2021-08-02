عمر كمال لـ محمد رمضان: «له كامل الحرية.. يقول اللي عاوزه»

انتشرت عدة أخبار على مواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بشأن هجوم مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال على الفنان محمد رمضان، حيث وجه له رسالة، قال فيها «مفيش نمبر وان في مصر، ومحمد رمضان يقول براحته».

رد عمر كمال بشأن أخبار هجومه على محمد رمضان

ولكن سرعان ما خرج مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال لينفي ما تردد بشأن حديثه عن الفنان محمد رمضان بصورة غير لائقة، وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلًا، «الكلام ده غلط، وأنا مقولتش كده على محمد رمضان خالص لا.. ومعرفش جابو التصريح ده منين؟!!.. أنا قولت لقب نمبر وان في المطلق غلط.. مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على حد».

عمر كمال لـ محمد رمضان: «بحبه وبحترمه»

وأضاف، «عادل إمام والسقا وهنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين، ومينفعش أقول نمبر وان في الغنا وعمرو دياب وفؤاد ومنير وحماقى وتامر وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب.. ومحمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه، وأنا بحبه وباحترمه.. لكن مقولتش إنه لا يستحق، ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جدًا، وعمرى ما أقول عليه الكلام ده».

واستضاف الإعلامي نزار الفارس في برنامجه، مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، ومن المقرر أن تذاع الحلقة الساعة 10 مساء يوم الجمعة على قناة «الرشيد»، وتضمن البرومو إجابات على أسئلة لعمر كمال منها، اتصال بوالدة الفنان عمر كمال على الهواء، وهل فعلا توجد علاقة حب بين حسن شاكوش ومي حلمي، وهل عمر كمال زعلان من حمو بيكا، وهل شيرين مطربة مصر الأولى؟.