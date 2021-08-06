رفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمستشفى الحسينية في الشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمركز ومدينة الحسينية، التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تفقد وكيل الوزارة وحدات طب الأسرة بالمناجاة الصغرى، والمناجاة الكبرى والخلايلة، والجمالية، وقام بمعاينتها علي الطبيعة، ومناظرة المساحات الموجودة والمحيطة بها، والوقوف علي مدى التوسعات اللازمة، ضمن خطة تطوير هذه الوحدات، التي تم تسليمهم للإدارة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، هم وجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية التي سيتم العمل بها، وتم إحلال المباني، التي سيتم تجديدها ضمن المبادرة، التي سيتم من خلالها تطوير 25 وحدة صحية مدرجة، ضمن خطة المبادرة الرئاسية، كما تفقد وكيل الوزارة الأماكن البديلة المؤقتة لتقديم الخدمة الطبية بها، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات المختلفة بهذه الأماكن.

يذكر أن وكيل الوزارة، قام صباح اليوم بالمرور على مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل وأعمال التطوير بها، ومعاينة المكان المخصص لتركيب جهاز الأشعة المقطعية به، الذي سيتم توريده للمستشفى خلال ساعات، دعما من معالي وزيرة الصحة والسكان لخدمة المرضي والمواطنين بالمستشفى، كما توجه إلى أقصى شمال المحافظة لتفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية عبد العزيز الإمام، بصان الحجر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومتابعة توقيع الكشف الطبي على المرضي بالعيادات المتنقلة، وغيرها في التخصصات الطبية المختلفة، ثم التوجه للوحدات الصحية بمركز ومدينة الحسينية لمتابعة أعمال التطوير بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، مؤكدا على الدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، خلال العام الماضي، تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.