مستشار الرئيس عن ارتفاع الإصابات بكورونا آخر أسبوع: «لازم نخاف»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر تخطت الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وانخفضت حالات الإصابة اليومية، وأصبحت الحالات المرصودة قليلة، لافتًا إلى أن هناك زيادة بسيطة في عدد الحالات خلال الأسبوع الأخير، مشددًا: «بعد هذه الزيادات لازم نكون متخوفين وحذرين ونعمل كل الاحتياطات، وفي العالم كله هناك موجات وتحورات، وطالما المرض موجودًا ولم ينته، لابد من الحذر الشديد».

تحور الفيروسات أمر طبيعي

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن مسألة التحور في الفيروسات أمر طبيعي جدًا، وليس جديدًا، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تركيز على تحورات فيروس كورونا لأنه الفيروس السائد حاليًا، وكل الجهات العلمية والصحية مهتمة به وتحوراته وآخرها تحور «دلتا»، و«دلتا بلس»، وهناك تحورات مرصودة في 127 دولة حتى الآن.

ظاهرة موجودة في كل الفيروسات

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على أن هذه الظاهرة موجودة في كل أنواع الفيروسات مثل الأنفلونزا الموسمية، والتطعيمات الموجودة تحد من انتشار هذه المتحورات -وفقا للأبحاث المنشورة- والشركات المنتجة لهذه اللقاحات لديها خطوط إنتاج جاهزة لإنتاج لقاحات جديدة سريعًا قادرة على مقاومة التحورات الجديدة.

التخوف من موجة رابعة لكورونا

وعن التخوف من موجة رابعة خلال الفترة المقبلة، قال «تاج الدين» إن هناك موجات منتشرة في أنحاء أوروبا، وطالما هناك حالات جديدة مصابة يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث كثيرًا عن هذا الأمر، ويجب أيضًا الإسراع في التقديم لتلقي اللقاحات للحماية من شدة الإصابة بالفيروس.