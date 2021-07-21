مصادر طبية: الاستجابة المناعية للقاحات تتأثر بـ«تحورات كورونا»

قالت مصادر طبية، إن سلالة دلتا المنتشرة عالميا جراء التحورات التي جرت على فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، أكثر مهارة في التهرب من الاستجابة المناعية بعد تلقي جرعة واحدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد أياً كانت نوعية هذا اللقاح.

تهرب السلالات الجديدة لكورونا من الاستجابة المناعية للقاحات

وأضافت المصادر، أن دراسات عالمية أجريت على المتلقين للقاحات فيروس كورونا المستجد المختلفة أشارت إلى أن نسبة الاستجابة المناعية لدى الجسم حال تلقي جرعة واحدة من لقاحات كورونا تقلل خطر الإصابة بأعراض الفيروس بنسبة تصل حتى 35% مع سلالة «دلتا»، وهي النسبة التي كانت تسجل 49% لدى الإصابة بسلالة «ألفا»، المنتشرة قبل الإصابة بدلتا عالميا.

وشددت المصادر على أن اللقاحات ما تزال فعالة في هدفها، وهو منع الوصول لحالات متوسطة وشديدة تسبب الحاجة للدخول للمستشفيات، والوضع على أجهزة التنفس الصناعي، والوجود في العناية المركزة.

وفيات الأشخاص المتلقحين بجرعتين وأصغر من 50 عاما لا تكاد تذكر

وأوضحت المصادر، أن الدراسات الطبية والإحصائية التي جرت في دول العالم التي تنتشر بها سلالة دلتا من كورونا، تشير إلى أن «الاستجابة المناعية» تختلف من شخص لأخر بناءً على عدة عوامل، بينها ألا يكون الجهاز المناعي متضرر بسبب مرض آخر، وهو ما يؤدي لضعف كمية الأجسام المضادة المتكونة في الجسم عقب تلقي اللقاحات.

وتشير المصادر إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات لمتلقي الجرعتين من التطعيم، ويقل سنهم عن الخمسين في المملكة المتحدة على سبيل المثال، لكن ظهرت أعراض بسيطة لدى متلقي تلك اللقاحات عقب إصابتهم بكورونا.

وانتشرت سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا عقب ظهورها لأول مرة في الهند، وظهرت منذ هذا الوقت في قرابة 85 دولة حول العالم، لكن المسؤولين يؤكدون أنه لم يتم رصد تلك السلالة في البلاد حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن من المتوقع أن يتم إجراء تعديلات على لقاحات فيروس كورونا حتى تزيد من فعالياتها تجاه التحورات الجديدة.