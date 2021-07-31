«باطنة عين شمس»: تحورات كورونا تلزمنا بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مصر تسعى جاهدة للحصول على لقاحات كورونا كونها تقلل الوفيات وتقلل الحالات الشديدة والضغط على المنظومات الطبية والمستشفيات، شارحا أن فيروس كورونا بدأ في الصين في مدينة ووهان، وانتشر بجميع أنحاء العالم، وبعض الدول سجلت انحصارا في الأعداد المصابة والوفيات، مثل الصين، ولكنها عادت اليوم لتسجل أعدادا كثيرة للإصابات، مما يفرض على الجميع الالتزام، فالتجارب التي تمت حتى الآن توضح أن بعض الدول الأوروبية وصلت لأعداد قليلة مع عمليات التطعيم ولكنها اليوم شهدت زيادة في الأعداد، وخاصة مع وجود تحورات وسلالات جديدة، وخاصة سلالة دلتا.

وشدد رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» على أنه يجب علينا الالتزام في الحذر والاحتياط، وارتداء الكمامة باستمرار وغسيل اليدين والتباعد الجسدي، شارحا أن السلالات الجديدة التي بدأت بالانتشار في العالم تحتاج لتطوير اللقاحات، ولكن حتى الآن اللقاحات المتوفرة تستطيع التعامل مع اللقاحات التي ظهرت حديثا.

وكشف رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس، عن أن أكثر من 20% من المواطنين تلقوا اللقاح قبل دخول شهر سبتمبر التي تتوقع به الدولة زيادة الأعداد المصابة والموجات التي قد تظهر جديدة.

وأشار رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس، إلى أن اللقاحات الموجودة توفر الحماية، وخاصة الوفيات ودخول المستشفيات والإصابات الجديدة، مشددا على ضرورة حرص المواطنين للحصول على اللقاح، حيث يذهب المواطن لمراكز تلقي اللقاح ويشرح حالته والأطباء هم من يوجهونه باللقاح المناسب، فاللقاح يقلل الوفيات بنسبة كبيرة جدا تصل لـ99% وتقلل الحالات الصعبة التي تحتاج للدخول للعناية المركزة بنسبة 95%، وتقلل فرص الإصابة تتجاوز الـ95%، والآثار الجانبية نادرة الحدوث وفوائدها أكبر بكثير جدا.