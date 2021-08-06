الأمم المتحدة للسكان: ندعم العائلات بالمناطق النائية في مصر

قالت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، إن الصندوق يتعاون مع حديثي الزواج لتعريفهم بكيفية تنظيم أسرهم سواء من حيث الموارد المتاحة أو الفترة الزمنية بين إنجاب الأطفال بحيث تكون العائلة منظمة طبقا لاحتياجات الوالدين، كما يتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد الزوج والزوجة للمستقبل.

وأضافت «ميير»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن التفكير ما زال منصبًا على السيدات والفتيات، لكن الصندوق يحرص على الوصول لكل مكونات المجتمع لأن تنظيم الأسرة ليس قرارًا فرديًا، لكنه قرار للعائلة ككل لضمان عدم تعرض الزوجين لضغوط مجتمعية بشأن عدد الأطفال: «نعمل مع المجتمع والقيادة الدينية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والتي بالفعل تتواصل مع العائلات بالمناطق النائية، وبالتالي يجب ضمان وصول البيانات والمعلومات والخدمات لتلك العائلات».

وأكدت ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، أن أحد أهم عناصر الصندوق، الشباب، حيث يستضيفهم من خلال برنامج أندية الوعي الجماهيري، وهو ما يجرى تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الشباب المصرية وهذه الأندية يجري إنشاؤها على مستوى التجمعات أو المجتمعات وتعمل من خلال المسارح، حيث يقدمون مسرحية متوافقة مع المجتمع المستهدف ويستخدمون كل عناصر هذا المجتمع لمكافحة أي شيء ضار، وبعدها يتم مناقشة هذا التجمع لإرساء القيم والأنماط التي يرغب الصندوق في إدخالها بالمجتمع، وللشباب دور هام في إرساء هذه القيم والحوار بين الأجيال المختلفة وإخراج المجتمع من الفقر، حيث يكمن جوهر المشكلات في الفقر.