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محمود مسلم

السعودية تعزز شراكتها في مجال الابتكار والتحول الرقمي مع دول «العشرين»

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الوطن
06:50 م | الجمعة 06 أغسطس 2021
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى  وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس، وزير التنمية الاقتصادية والابتكار الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.

كما عقد لقاءً مع الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير، وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع عملية التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار.

كما استعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية أمام الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.

وفي ذات الإطار، أجرى السواحة، على هامش اجتماعات قادة الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني تاكيدا روتا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من تطورها التقني وخبراتها المتقدمة والمتميزة في هذا المجال.

عقب ذلك التقى وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسؤولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبراني في سنغافورة جوزفين تيو، وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة في مجالات تقنية المعلومات والفضاء والابتكار.

واختتم بلقاء نظيره بدولة جنوب إفريقيا حيث تم مناقشة فرص التعاون المشترك لتسريع تبني التقنيات الحديثة وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية والشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار.

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