بحث التعاون بين قطاع البترول وسيمنس مصر في مجالات التحول الرقمي

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع وفد من شركة سيمنس مصر الألمانية، برئاسة المهندس مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين قطاع البترول وسيمنس في مجالات التحول الرقمي وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات البترولية.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، أنه استمرارا للنجاح الذي تحقق نتيجة التوجه نحو التحول الرقمي في كافة أنشطته منذ عام 2016، من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، فقد نفذ القطاع عدة مبادرات عملية بنجاح في هذا المجال، لافتا إلى أن هذا المشروع يغطي كافة مراحل الصناعة البترولية من البئر حتى المستهلك النهائي.

ربط مصافي تكرير البترول رقميا بالهيئة

وأوضح أنه جاري حاليا تنفيذ مشروع لربط مصافي تكرير البترول رقميا بهيئة البترول، من خلال نظام حديث يتيح سهولة وسرعة تداول المعلومات والوقوف لحظيا على عمليات التشغيل ومتابعتها، بما يؤدي إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل لمصافي التكرير، كما يجري الإسراع بتنفيذ برنامج العمل السابع لمشروع التطوير والتحديث الذي يهدف لتطبيق نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول ERP في منظومة العمل البترولي وميكنة كافة الأنشطة وتيسير تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أنشطة البترول والغاز بشكل رقمي، علاوة على تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج كبوابة رقمية، تم من خلاها طرح أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز رقميا أمام الشركات العالمية، وتوفير البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا المجال.

وأشار «الملا» إلى أن قطاع البترول منفتح على كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى التي ينفذها، والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع، مشيرا إلى تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر كأكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر وإفريقيا بمنطقة السخنة.

الاستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية

واستعرض اللقاء جهود قطاع البترول لتحقيق الاستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتم استعراض الجهود الحالية للاستفادة من التطبيقات الرقمية في مجال متابعة الانبعاثات وأنشطة معالجة المياه، حيث أكد الوزير حرص القطاع على وضع هذه المنظومة ضمن برامج التحول الرقمي.

من جانبهم عرض وفد شركة سيمنس الإمكانيات المتطورة والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تقديمها لأنشطة صناعة البترول والغاز والأنظمة الرقمية المختلفة وأنظمة التحكم بالمشروعات، مشيرين إلى أن الشركة لديها مركزا متكاملا للرقمنة بكافة تطبيقاتها في العاصمة الإدارية.

كما تم استعراض فرص التعاون المشترك في مجال تدريب العاملين بصناعة البترول، حيث أشار وفد سيمنس إلى أن الشركة لديها بروتوكولات تعاون مع مختلف الجامعات المصرية.

مذكرة تعاون بين البترول وسيمنس مصر

وتم الاتفاق مع وفد سيمنس على عقد لقاء مع مسئولي شركة إنبي، وفريق عمل البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وفريق عمل شركة سيمنس، لتحديد مجالات وأوجه التعاون التي يمكن العمل فيها سويا، لتمهيد الطريق أمام توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع البترول وسيمنس مصر، كأساس للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة إنبي، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، والكيميائي جمال فتحي، مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.