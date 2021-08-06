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مركز سلمان للإغاثة ينظم اجتماع منسقي جهات مكافحة الملاريا باليمن

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الوطن
07:20 م | الجمعة 06 أغسطس 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في اليمن، الاجتماع العام لمنسقي الجهات العاملة في مكافحة الملاريا بالمحافظات اليمنية المستهدفة في عدن ويستمر ثلاثة أيام.

وأشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية، الدكتور علي الوليدي، إلى أهمية مشروع مكافحة الملاريا الذي يدعمه مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، مبيناً أن الاجتماع يأتي كثمرة للخروج بنتائج وتوصيات لتفعيل جهود مكافحة الملاريا.

إلى ذلك، أكد المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر عبدالله باهشم أن الاجتماع سيناقش جميع الإشكاليات التي تواجه جهود مكافحة الملاريا في المحافظات المستهدفة، مشيرا إلى الصعوبات التي تترافق مع هذه الجهود في ظل الأوضاع التي شهدتها اليمن وفي مقدمتها جائحة كورونا، إلى جانب التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، ومنها ستة أعاصير زادت من تجمعات المياه الراكدة التي تعد بؤرا لانتشار البعوض الناقل للملاريا والأمراض الأخرى وخاصة في المحافظات الشرقية والجنوبية ومنها عدن، وكذلك زيادة تدفق أعداد النازحين من المناطق الموبوءة في الساحل الغربي.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم العديد من البرامج والمشاريع التي تسهم في مكافحة الملاريا باليمن والوقاية منه، من خلال حملات الرش وتجفيف البؤر إلى جانب توفير أدوية علاج الملاريا وتأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة في المستشفيات و المراكز الصحية بالمحافظات اليمنية الموبوءة، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية في هذا الجانب.

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