غدا.. بدء اختبار الشهادات المعادلة لطلاب الخارج بجامعة الملك سلمان

تنطلق غداً الأحد اختبارات القبول لطلاب الشهادات المعادلة للمقيمين خارج مصر، بجامعة الملك سلمان الدولية بكافة فروعها، في محافظة جنوب سيناء، حيث تجري الاختبارات للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم قبل نهاية يوم الأحد الماضي.

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن مكتب التنسيق والقبول لطلاب الجامعات المصرية الأهلية للعام الأكاديمي 2021/ 2022، أصدر تعليمات خاصة باختبار القبول لطلاب الشهادات المعادلة للمقيمين خارج مصر، والذين قاموا بتسجيل رغباتهم قبل نهاية يوم الأحد الماضي.

عقد اختبار التفكير النقدي في الساعة العاشرة صباحاً

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم السبت، أنه سيجري عقد اختبار التفكير النقدي في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت مصر، وسيجري إرسال بريد إلكتروني للطلبة يتضمن تفاصيل الاختبار وكلمة المرور الخاصة بهم.

وأضاف أنه سيتم عقد الاختبار المعرفي الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مصر، لجميع القطاعات الخاصة برغبات كل طالب، ولمعرفة تفاصيل وتعليمات الاختبار، لابد أن يزور الطلاب الموقع الإلكتروني httpscff://admission.egypt-hub.edu.eg.

افتتاح فرع الجامعة بمدينة الطور بداية العام المقبل

وأشار رئيس جامعة الملك سلمان إلى أنه يجري حالياً الاستعداد لافتتاح فرع الجامعة بمدينة طور سيناء، مع بداية العام الدراسي المقبل، ويضم 7 كليات، تتضمن الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.

كما يتضمن فرع الجامعة بمدينة الطور مبان إدارية للجامعة، ومعامل خاصة بكل كلية، ومكتبة مركزية، وقاعة مؤتمرات، ومسجد، وصالة رياضية، ومدرج إستاد كرة قدم، ومدرج حمام سباحة أوليمبي، ومنطقة ملاعب مكشوفة، و20 مبنى لسكن الطلاب، و5 مباني سكنية خاصة بأعضاء هيئة التدريس، و2 فيلا خاصة لسكن رئيس الجامعة ونائبه، و4 بوابات، ومبنى موزع شبكة الكهرباء، و7 مبان للمحولات الكهربائية.