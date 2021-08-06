بنك saib يقدم برامج تمويل سيارات "دوَر ... وكفاية تدوَر"

أعلن بنك saib، أحد أبرز البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، عن إعادة إطلاق برامج تمويل شراء السيارة بمزايا اضافية تحت شعار "دوَر .. وكفاية تدوَر" والتى تعتبر من أفضل البرامج المتاحة في السوق وذلك بأسعار تنافسية وأطول فترة سداد.

يقدم بنك saib برامج تمويل شراء السيارة والذي يشمل تكلفة تقسيط ترخيص وتأمين لأول سنة بأبسط وأسهل الإجراءات، حيث يحصل العميل على موافقة خلال 48 ساعة حيث أن من ضمن هذه البرامج المقدمة " برامج بدون أي مقدم أو حظر بيع " وذلك في جميع فروع الجمهورية.

مزايا قروض السيارات المقدمة من بنك saib:• تمويل يصل الى 100% من قيمة السيارة.• تمويل يصل الى مليون ونصف جنيهآ مصريأ وفقآ لنوع برنامج التمويل.• مرونة فى مدة السداد بحد أدنى 12 شهر وتصل إلى 84 شهراَ.• برامج مختلفة لتلبية احتياجات كافة العملاء المصريين فقط.• أسعار فائدة تنافسية .• امكانية الحصول على قرض سيارة بدون حظر بيع أو تأمين.• سهولة سداد الاقساط من خلال أى فرع من فروع البنك / ماكينة الصراف الآلى أو عن طريق تحويل الراتب / القسط.

جدير بالذكر أن بنك saib يعمل على تطوير منتجاته وخدماته المختلفه من أجل تلبية احتياجات عملاءه من برامج التمويل المختلفة.