تعرف على تفاصيل قرض الأساتذة الجامعيين من بنك saib لعام 2021

تبحث دائما البنوك عن تقديم خدمات مصرفية لعملائها ومن بينهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهو ما يقدمه بنك saib الذي يتيح باقة متميزة من القروض البنكية بخصائص متنوعة ومن بينها القرض الشخصي للأساتذة الجامعيين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لمتابعيها، تفاصيل قرض الأساتذة الجامعيين من بنك saib.

تفاصيل قرض الأساتذة الجامعيين

- قيمة القرض تبدأ من 10000 جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه.

- سعر فائدة متناقص سنويًا يبدأ من 22.5%.

- فترات سداد تبدأ من سنة وتصل إلى 10 سنوات.

- سهولة سداد الأقساط عبر فروع البنك أو ماكينات ATM.

- عمولة السداد المعجل 6% من المبلغ المراد سداده.

- المصاريف الإدارية 2.25% تدفع مرة واحدة.

- غرامة التأخر في سداد القسط 75 جنيهًا عن كل قسط متأخر.

شروط الحصول على قرض الأساتذة الجامعيين بنك saib

- ألا يقل السن عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية مدة القرض.

- ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 3000 جنيه.

- ألا تقل مدة عمل المتقدم للقرض عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأساتذة الجامعيين بنك saib

وأخيرا وضع بنك saib بعض الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على القرض الشخصي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتتمثل الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأساتذة الجامعيين من بنك saib 2021، في المستندات التالية التي لابد من توفيرها لأخد القرض والاستفادة منه:

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- نموذج طلب قرض نقدي.

- أصل شهادة دخل حديثة ومعتمدة من جهة العمل موضح بها تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري.

- صورة من كارنيه الجامعة حديث أو إفادة مكتوبة من الجامعة.