ألفاظ لوسي وكمال الخارجة تحرج الموسيقيين.. «يعملها المطربين ويقع فيها النقيب»

تسببت بعض الالفاظ الخارجة عن الآداب العامة في مشكلات كبيرة لعدد من الفنانين خلال الأيام الماضية في حفلاتهم الغنائية بسبب ممازحة جمهورهم.

لوسي تنفى قيامها بالغناء بلفظ خارج

البداية كانت مع الفنانة لوسي التي صعدت على المسرح في إحدى الحفلات الخاصة بالساحل الشمالي وظلت تشدو بكلمات غير أخلاقية، وعلى الرغم من نفيها للأمر، قالت إن الكلمة التي كانت تقولها استمع لها الجمهور بطريقة أخرى، وهو ما جعل البعض يهاجمها ويطالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية باتخاذ اللازم ضدها نظرا لكونها عضو نقابة الموسيقيين.

وكان رد النقابة على ذلك الأمر هو أنها ستتحقق من صحة الفيديو ومواجهة الفنانة به، وكانت النهاية التأكد من صحة موقف لوسي.

عمر كمال: الحفل من سنتين في المريوطية

الموقف الثاني الذى حدث كان مع لفنان عمر كمال، الذى استبدل إحدى كلماه أغنياته بلفظ خارج، وانتشر الأمر خلال الساعات الماضية، ما تسبب في أزمة له، وطلب البعض من النقابة الوقوف بشكل حاسم للأمر، لتبلغه بالحضور لمقر النقابة للتحقيق معه.

«كمال» نفى أن تكون الوقعة حدثت خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه فيديو قديم منذ نحو عامين.

يذكر أن عمر كمال كان دخل في خلاف مع نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم بعد نشر الأخير مقطع فيديو يظهر به عمر كمال وهو يغني باللفظ الخارج، وبعدها أكد عدوية شعبان عبدالرحيم أنه فوجئ صباح اليوم برسائل من مدير أعمال عمر كمال، يهدده ويطلب منه حذف الفيديو من على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».