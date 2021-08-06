بالأرقام.. رحلة رغيف العيش أبو «نص قرش» في 37 عامًا

ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة مصرية قراراً بتحريك سعر رغيف الخبز فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً تم تحريك سعر رغيف الخبز نحو مرتين، لكنها المرة الأولى منذ أكثر منذ 37 عاماً تقريباً، وتحديداً منذ عام 1984 وكان وقتها السعر نصف قرشاً للرغيف.

قرار 2021

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" الثلاثاء الماضي، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإعادة تسعيره، قائلاً:«جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 صاغ يزيد ثمنه .. أنا اللي هشيلها قدام ناسي وبلدي، مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة».

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعم، حاليا الذي يصرف على بطاقات التموين 5 قروش للمواطن المقيد على البطاقات التموينية، والذي يشتريه من المخابز البلدي التابعة لوزارة التموين التجارية الداخلية. وأكد تقرير صادر وزارة التموين والتجارة الداخلية في أغسطس 2020، على أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تكلف الدولة ما يقرب من 65 قرشاً، في حين يتم بيعه للمواطن على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش فقط.

قرارات قديمة

مع استرجاع تاريخ القرارات الخاصة بأسعار رغيف الخبز في فترة أكثر من ثلاثون عاماً مضت، نجد أنه تم رفع الدعم عن رغيف الخبز ثلاثة مرات تقريباً، فكان سعر الرغيف نصف قرش حتى سبتمر 1984، ثم ارتفع السعر إلى قرشين للرغيف حتى عام 1988، وبعد ذلك زاد السعر ليصل إلى 5 قروش وظل حتى العام الجاري 2021 أي نحو 33 عاماً لم يحدث أي تغير أو تحريك في أسعار سعر رغيف الخبز.

إهدار موارد الدولة

أوضحت شعبة المخابز بغرفة القاهرة أن منظومة دعم رغيف الخبز تعاني منذ فترة كبيرة من إهدار جسيم لموارد الدولة وتسريب للدعم، وهو ما يوضحه حجم ما يتم استبداله من نقاط الخبز شهريًا بمنظومة الدعم التمويني، من استغلال المستفيدين من الدعم لحوالي 10% ما يتم تخصيصه سنويًا لدعم الخبز، ويتم استبدال عدد الأرغفة التي لا يقوم صاحب البطاقة التموينية بصرفها بمنتجات أخرى.

وفي شهر شهر أبريل الماضي تم استبدال نقاط خبز بنحو 265 مليون جنيه عن شهر واحد، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم وهو أعلى فترات السحب اليومي من الخبز خلال العام، بحسب تقرير وزارة التموين والتجارة الداخليةوأوضح رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة عطية حماد، أن الغرف تلقت تقارير أشير فيها إلى وجود هدر لما يتم إنتاجه يوميًا من الخبز المدعم، واستغلاله في غير الغرض من إنتاجه، مثل علف الطيور والمواشي، بنسبة تتراوح بين 25 و35% من إجمالي حجم الإنتاج.

إصلاح منظومة التغذية المدرسية

تواجه الدولة تحديات في توفير تكلفة إنشاء منظومة للتغذية المدرسية بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، وهو الدافع الأساسي لقيام الدولة وسعيها إلى إصلاح منظومة الأمن الغذائي، حيث سيتم ذلك من خلال زيادة سعر رغيف الخبز الذي تدعم الحكومة سعره، والبالغ 5 قروش في حين يصل سعر تكلفته إلى نحو 65 قرشًا.

المستفيدين من الدعم

أكثر من 50 مليارًا لدعم الخبز يستفيد منه 72 مليون مواطن، بحيث يحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد في حين تبلغ تكلفته الفعلية 65 قرشًا، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن عن قيمة هذه الزيادة وموعد تطبيقها.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن عدد الوجبات الغذائية التي سيجري توفيرها لطلاب المدارس على مدار الأسبوع، يتوقف على التكلفة المادية للأمر، قائلًا: «أنا لو عليا عاوز 5 أيام والله العظيم».

أرقام متعلقة برغيف الخبز:

- يصرف 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين بإجمالي 150 رغيفا شهريا.

- إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.

- يحصل المواطن على رغيف الخبز مقابل 5 قروش، وتتحمل الدولة 55 قرشا عن كل رغيف يتم صرفه للمواطن.

- يوجد في مصر 23 مليونا و179 ألف 156 بطاقة خبز يستفيد منها 71 مليونا و 479 ألفا 859 مواطنا.

-50.5 مليار جنيه تكلفة دعم العيش سنويا في ميزانية العام المالي الحالي.

- يبلغ وزن رغيف الخبز 90 جراما بعد أن كان وزنه 110 جرامات حتى نوفمبر 2020.

- شيكارة الدقيق 50 كيلو تنتج 725 رغيف خبز وفقا لوزن الرغيف 90 جراما.

- عدد المخابز البلدية المدعمة 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.