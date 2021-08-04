الغرف التجارية: لجنة لدراسة تطوير منظومة الخبز ورغيف العيش

كشفت الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدراسة مقترحات تطوير رغيف العيش ومنظومة الخبز وذلك عقب تصريحات الرئيس، أمس، عن رغيف العيش.

أهم مطالب أصحاب المخابز لتطوير منظومة الخبز:

وقال عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، إن أهم مطالب أصحاب المخابز، تتمثل فى إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم كل فترة لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز البلدي المدعم واستمرار تأجيل تحصيل قيمة الغرامات على أصحاب المخابز والعمل علي تحرير المطاحن بحيث تقوم المخابز بالحصول علي الدقيق من أي مطحن ما سيؤدي إلي المنافسة بين المطاحن لتقديم دقيق جيد مع دراسة زيادة وزن رغيف الخبز.

أهداف اللجنة:

وتهدف هذه اللجنة لدراسة المطالب وتقديم الحلول التي تحقق صالح الأطراف الثلاثة: «المواطن والدولة وأصحاب المخابز».

وأضاف عطية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن منظومة الخبز الحالية قضت علي المهدر من الدقيق والخبز في المنظومة القديمة والمقدرة بأكثر من 11 مليار جنيه، قائلا: «إن 90% من المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية وبطاقة صرف خبز يوفرون في استهلاك الخبز ويحصلون علي سلع غذائية وأن متوسط البطاقة يتراوح من 50 إلي 60 جنيه شهريا فارق نقاط الخبز».

وأكد أن إنتاج الخبز في المنظومة الجديدة بلغ 6 مليار و300 ألف رغيف شهرى مقارنة بالمنظومة القديمة التى كانت تنتج 8 مليار رغيف شهري، لافتا إلى أن الدولة شكلت لجان خلال الفترة الماضية بالتعاون مع أصحاب المخابز لإنتاج رغيف خبز جيد مع توفير الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وبدون الطوابير التى عانى منها المواطن طويلا لمدة 60 عام.

وتابع: «أن أصحاب المخابز هم صناع الخبز ومن يضع السياسات هى الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ونحن مع سياسات الدولة، مضيفا أن المواطن يحصل على رغيف الخبز «ببلاش»، ما أدى إلى إهدارة وكان يباع كعلف للماشية بعد ارتفاع أسعار الأعلاف.