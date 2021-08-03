السيسي: أرجو كلامي عن دعم رغيف العيش يكون اتفهم صح.. ولا يساء استقباله

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي شكره لكل من ساهم في بناء المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، قائلًا: «مرة تانية بشكر الجميع».

وتابع رئيس الجمهورية: «وأرجو أن كلامنا عن عملية تنظيم الدعم في رغيف العيش يصل للناس صح ومايتمش إساءة استقباله، إحنا عاوزين نعمل شكل متوازن علشان نحقق الـ8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، وكل وزارة هناخد منها نسبة في الموازنة العامة علشان نوفر الـ8 مليارات المطلوبين للتغذية».

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.