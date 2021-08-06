مجدي بدران: استهتار المواطنين بـ كورونا أدى لموجة رابعة عنيفة

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، إن العالم كله يعاني حاليا من الموجة الرابعة لفيروس كورونا بسبب زيادة حالات الإصابات والوفيات بين المواطنين، «فيه استهتار عالمي بالوباء أدى لزيادة الحالات، وفيه ناس اعتقدت أن الوباء انتهى، والعالم كله بيأن».

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن قارة أوروبا قد عثرت على أكثر من 36 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، و850 حالة وفاة، وفي الصين تبين إصابة 85 حالة بالأمس، واليوم 125، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 120 ألف إصابة، «كل ده من سلالة دلتا وليس كورونا، وهي أسرع من تحور الألفا بنسبة 50%».

وأوضح أن مصر شهدت زيادة 34% خلال أيام الأسبوع الماضي وحتى الآن، وهو جرس إنذار للمصريين كلهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، كما نجحت مصر بتقليل أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس بنسبة وصلت لـ2%.

وأكد أنه وبالنسبة للدول العربية والأفريقية الأخرى فقد استهتر عدد كبير من مواطنيها ما أدى إلى ظهور الموجة الرابعة من الفيروس بشراسة أكبر مما ظهرت عليه من قبل، «عدد مصابي الفيروس بإسرائيل زادت لأكثر من 75%، والوفيات وصلت نسبتها 378%».

وكشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، عن موعد الموجة الرابعة من الفيروس، مشيرا إلى أن الإجابة عن هذا السؤال صعبة، وتعتمد على بعض العوامل المتغيرة، مثل قدرة الدولة أنها تُطعم أكبر قدر من الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ومدى الإقبال على التطعيم، ومدى قدرة البلاد على التحكم في المطارات والموانئ البحرية، ومنع دخول أفراد مصابين أو حاملين للفيروس وسلالات متحورة.