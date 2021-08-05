توقيع الكشف الطبي على 1456 شخصا بالمجان ضمن «حياة كريمة» بدمياط

أكدت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد وكيل الوزارة، استكمال أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1456 مواطنًا خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية أبو راشد التابعة لمركز كفر سعد.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي بمختلف المناطق، حيث ذكر «عبد الجواد»، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعملًا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وتم تحويل 19 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ6 حالات، فضلاً عن إجراء الأشعة لـ56 حالة، وكذا الكشف بالسونار لـ30 حالة، وأيضاً إجراء 605 تحاليل معملية.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هذه القوافل الطبية تأتي استكمالًا لسلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعاً بمختلف مناطق المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان، بالإضافة إلى معمل، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجري تنفيذ هذه القوافل وسط إجراءات وقائية واحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.