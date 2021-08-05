محافظ أسوان: «حياة كريمة» من المبادرات المهمة التي سيذكرها التاريخ

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن «حياة كريمة» من المبادرات الهامة التي ستذكر في التاريخ، مشيرًا إلى أن كافة القطاعات تعمل في المبادرة بمنتهى السرعة والإنجاز والدقة في كل المشروعات.

وتابع «عطية»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن تكلفة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في 3 مراكز فقط، تقدر بـ15 مليار جنيه، مضيفًا أن هناك 49 مدرسة جديدة، وهناك العديد من المشروعات في المياه والصرف الصحي، وفقًا للمبادرة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية داخل الريف المصري، حيث يتم تبطين الترع على أعلى مستوى، وتنفيذ المبادرة يتم بخطوات سريعة.