البحوث الفلكية: نهاية العالم بسبب انفجار شمسي «مبالغات»

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما جرى تداوله بشأن نهاية العالم بسبب حدوث توهج بقع شمسية، قائلاً: «توجد مبالغة، وحاليا الدورة الشمسية رقم 25 ومع زيادة عمرها يزداد عدد البقع الشمسية والانفجارات إلا أنها لم تكن مؤلمة لسكان الأرض كما تداول البعض».

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة وصول الموجات الكهرومغناطيسية للدورة الشمسية لدرجة 3 أو 4 بالقياس المخصص لذلك، يمكن أن تؤثر على وسائل الاتصالات وبرامج الفضاء التي تعمل في ذلك الوقت، مؤكدًا أنه في حالة حدوث ذلك بنفس الدرجة سيكون بعيدًا عن نطاق القاهرة الكبرى، لأنها على خط عرض 30 درجة، والانفجارات يمكن أن تحدث في الجزء الشمالي لأوروبا أي نصف الكرة الشمالي.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيحدث توهج في البقع الشمسية يوم الإثنين المقبل، إلا أنه لا يكون له تأثيرا سلبياً كما يزعم البعض.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول أنباء تفيد بحدوث انفجار توهجّ شمسي سيضرب الأرض نهار الاثنين المقبل، وستكون مؤلمة لسكان الأرض.