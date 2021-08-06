«الأرصاد»: «الفاصل المداري» سبب تساقط الأمطار رغم موجة الحر الشديدة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب سقوط أمطار رغم الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على جمهورية مصر العربية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، موضحة أنها بسبب ما يعرف بـ«الفصل المداري».

وقالت «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة: «هناك أمطار بدأت من يوم الثلاثاء الماضي، على منطقة حلايب وشلاتين وبعض مناطق جنوب البلاد، وهذا بسبب ارتفاع الفاصل المداري، وهو عبارة عن فاصل جوي يفصل الكتل الهوائية الراكدة عن الكتل الهوائية الجافة، ويفصل الكتل الهوائية القادمة من نصف الكرة الأرضية الشمالي عن نصف الكرة الأرضية الجنوبي».

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: «هذا الفاصل المداري موجود طول العام ولكنه يتذبذب شمالا وجنوبا، ويكون فوق خط الاستواء قليلًا، وبدأ يؤثر في منطقتنا».

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ومختلف دول العالم متأثرة بموجة شديدة الحرارة، مثل دول شرق وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، كما أعلنت اليابان تسجيل درجات حرارة مرتفعة، ووصلت الحرارة في كندا إلى 50 درجة، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على العالم.

وستكون درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة: العظمى 42 والصغرى 29.

الإسكندرية: العظمى 36 الصغرى 26.

مرسى مطروح: العظمى 34 والصغرى 26.

سيوة: العظمى 42 والصغرى 25.

بورسعيد: العظمى 35 والصغرى 27.

دمياط: العظمى 34 والصغرى 26.

الإسماعيلية: 41 الصغرى 24.

السويس: العظمى 40 والصغرى 26.

العريش: العظمى 37 والصغرى 25.

سانت كاترين: العظمى 33 والصغرى 21.

شرم الشيخ: العظمى 38 والصغرى 28.