وزير التعليم يكشف للمعلمين طرق تحضير الدروس للعام الدراسي الجديد 2022

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المعلمين على ضرورة التعرف على أهم مصادر نجوى ليمتد التعليمية وكيفية استخدامها في تحضير مناهج العام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك من خلال حضور ورشة العمل المقدمة من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءاً من خلال هذا الرابط، ويوم الإثنين الموافق 23 من نفس الشهر في تمام الساعة الخامسة مساءاً من خلال هذا الرابط، جاء ذلك في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك».

وكان الدكتور طارق شوقي، أعلن تفاصيل الخطة الزمنية، موضحاً أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه سيتم تحديد آلية الحضور للمدارس وفق الوضع الوبائي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إنه هناك الكثير من الواجبات يجب على المعلم تنفيذها للتحضير الجيد للدروس وتدريب طلابه على كيفية فهم مخرجات التعلم وفق رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم والاعتماد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «شحاتة»، لـ«الوطن»، أنّه يجب على المعلم أن يهتم بأساليب التدريس الحديثة عند تحضير الدروس، ويكون المتعلم محور العملية التعليمية، مشدداً على الاهتمام بالتعليم عن بعد، بما يتفق مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، ولابد من التمييز بين الطلاب العاديين والمتفوقين، وتخصيص أنشطة أساسية للطلاب الضعاف للارتقاء بمستواهم.

وعن طريقة تحضير الدروس في جميع المواد الدراسية للمعلمين، يقول أستاذ المناهج وطرق التدريس، إنّه تحديد الهدف الأساسي من الدرس وتحديد موضوع الدرس، وتكليف الطلاب بالاطلاع على موضوع محدد والتحضير له جيدا قبل الشرح في المدرسة، فضلاً عن تنفيذ عملية التدريس عن طريق الأنشطة في البداية.

وتابع، أن يجب توضيح استراتيجيات التدريس والاهتمام بعملية التقويم لمعرفة مستويات الطلاب، والكشف عن مراحل التعلم المختلفة بينهم، واستخدام أسلوب التعزيز والإثابة والتشجيع.

وأكد الدكتور حسن شحاتة، أنه يجب أن يقوم على أساس البهجة والتسامح والحرية، مشددا على الطلاب بالاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والفني.