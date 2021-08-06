«تيك توك» التطبيق الأكثر «تحميلا» في العالم خلال صيف 2021

واصل تطبيق «TikTok» تصدر التطبيقات الأكثر تنزيلًا «تحميلا» خلال شهر يوليو الماضي، وفصل الصيف 2021 على مستوى العالم، حيث شهد التطبيق نحو 63 مليون عملية تثبيت، وفقًا للأرقام الصادرة عن «SensorTower». وتصدرت الصين في عمليات التثبيت بنسبة 15%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 9%.

ومن بين أفضل 10 تطبيقات غير مرتبطة بالألعاب، فإن التطبيقات المملوكة لـ«Facebook» ، مثل Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp، جاءت جميعها في المراكز الخمسة الأولى. بينما جاء من السادس إلى العاشر تطبيقات: Snapchat و Zoom و Telegram و CapCut و Google Meet.

وسجلت عمليات التثبيت الخاصة بـ«فيس بوك» 53 مليون عملية خلال يوليو 2021، واستحوذت الهند على 27% منها، تليها الولايات المتحدة بنسبة 7%.

وكانت شركة «TikTok»، قد حدثت إرشاداتها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى استخدام التطبيق في أغراض التسويق لعلامتها التجارية، موضحة أنه من خلال سلسلة Behind the Business، تقدم الشركة نصائح وحيلا لأصحاب الأعمال الصغيرة حول كيفية استخدام التطبيق للإعلان.

و«TikTok»، عبارة عن منصة وسائط اجتماعية لمشاركة الفيديو تتيح لمستخدميها إنشاء مقاطع فيديو متكررة، وتستخدم إلى حد كبير للرقص والتحديات والموسيقى دون وجود حدود لما يمكنك القيام به.

ومنذ إطلاقه أصبح «TikTok»، أحد أشهر التطبيقات المتوفرة في السوق، حيث اكتسب أكثر من 2 مليار عملية تنزيل، وحوالي مليار مستخدم نشط شهريًا، ولاقى التطبيق صدى لدى الجمهور الأصغر سنًا، ولكن نظرًا لنموه السريع، فقد بدأ في جذب الشركات والمحترفين، حيث إن هناك الكثير من المشاهير والمؤسسات والعلامات التجارية التي تستخدم تصميم TikToks البسيط لإفادة نفسها.

ومن المتوقع أن يكون لدى تطبيق «TikTok» نحو 55.8 مليون مستخدم في الولايات المتحدة بحلول عام 2022، يرتفع إلى 60.3 مليون بحلول عام 2024.