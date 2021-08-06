انخفاض مفاجئ للذهب يربك حسابات المراقبين.. عيار 21 هبط 11 جنيها

سجلت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا في البورصات العالمية والأسواق المحلية ومحال الصاغة، وهبط سعر جرام الذهب لعيار 21 بقيمة 11 جنيها، كما انخفض عيار 24 بقيمة 13 جنيها، وهو ما أثار تساؤل المراقبين حول أسباب ذلك.

وجاء انخفاض سعر الذهب، عقب الهبوط الذي شهده المعدن الأصفر أمس الخميس، في نهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي التي عززت من قيمة الدولار، ليهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.91 دولار للأونصة.

رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر انخفض سعره دون أسباب واضحة

وتعليقًا على هذا الشأن، قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب، شهدت ارتفاعا مفاجئا ليلة أمس، دون أسباب واضحة لذلك، واليوم فوجىء الجميع بالانخفاض الكبير، الذي حدث في سعر العيار، ووصلت عالميا لنحو 90 دولار، دون إبداء أي أسباب اقتصادية أو سياسية.

وأشاف «وصفي» لـ«الوطن»، أن جميع الأسواق تسير على ما تقرره الأسواق العالمية للمعدن الأصفر، حيث تتبعها ارتفاعات في السوق المحلية، وأيضًا فيما يخص الانخفاضات العالمية تتبعها انخفاضات في السوق المحلية، وهو ما حدث خلال الساعات الماضية بانخفاض وصل لـ12 جنيهًا دفعة واحدة.

وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى أنه لا يوجد شىء واضح فيما يخص الانخفاض المفاجىء، ولا يمكن الجزم إذا ما كان هذا الانخفاض سيستمر أم لا، لافتًا إلى أن هناك شيئًا مطمئنًا، وهو أن البورصات ستكون مغلقة يومي السيت والأحد، وهو ما سيسمح لسوق الذهب في التقاط أنفاسه، خلال اليومين المقبلين، إلى أن تتعدل الأسعار.

أما عن توقعاته، فقال «وصفي»، إنه يتوقع عودة استقرار الأسعار مرة أخرى، مؤكدا أنه طالما لا توجد أسباب واضحة للانخفاض سواء بسبب وجود مواسم أو حاجة للشراء، فستعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الانخفاض.