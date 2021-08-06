انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يتراجع 11 جنيها

سجلت أسعار الذهب في منتصف معاملات اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس، تراجعًا ملحوظًا في البورصات العالمية والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الذي انخفض بقيمة 11 جنيها، كما انخفض عيار 24 بقيمة 13 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 890 و893 جنيها بعدما سجل صباح اليوم 903 إلى 905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 779 و781 جنيها، بعدما سجل صباح اليوم، 790 إلى 792 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 668 إلى 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6232 و6248 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس، نحو 890.19 جنيه، و56.67 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 778.94 جنيه، و49.59 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 667.66 جنيه، و42.50 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وشهد المعدن الأصفر هبوطًا أمس الخميس، في نهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، عززت الدولار، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.91 دولار للأونصة.