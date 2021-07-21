«خالد» ذهب لقضاء نزهة العيد برفقة والده فعاد جثة هامدة بالفيوم

إلحاح متكرر من الطفل خالد، 10 سنوات على والده ليصطحبه في نزهة ابتهاجاً بعيد الأضحى المُبارك في أي مكان بمحافظة الفيوم.. وأمام إصراره لم يتمكن والده من رفض طلبه واستجاب أخيراً لإلحاحه وطلب منه تغيير ملابسه حتى يأخذه في نزهة على ضفاف بحيرة قارون، ولم يكن يعلم أنّه سيعود دون ابنه وأنها ستكون الرحلة الأخيرة، حيث تعرضا لحادث انقلاب سيارتهم أمام منتج هلا العرب على طريق بحيرة قارون، وتوفي الطفل إثر ارتطامه بسقف السيارة بقوة أمام عيني والده الذي نجا من الحادث دون إصابات.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق بحيرة قارون

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بحيرة قارون بنطاق المركز إثر انفجار إطارها فجأة، مما نتج عنه إصابة أب ومصرع طفله ذات العشر سنوات.

مصرع الطفل خالد في حادث انقلاب سيارة

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة سنورس بقيادة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وجرى انتشال الجثة والمصاب من داخل السيارة، وتبين أنّ الحادث أسفر عن مصرع خالد وليد محمود، 10 سنوات، وإصابة والده بخدوش بسيطة، فيما دخل والده في صدمة وحالة من البكاء الهستيري على وفاة طفله أمام عينيه.

نقل جثة الطفل خالد إلى المشرحة

وجرى نقل جثة الطفل خالد إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما رفض والده الذهاب لأي مستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم تعرضه لأي إصابة داخلية، وفضّل البقاء بجوار جثة طفله، ليلقي عليه نظرات الوداع الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.