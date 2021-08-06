«العربية للتصنيع» تنفذ أول محطة صرف صحي بشكل رأسي: بلا رائحة سيئة

نجحت الهيئة العربية للتصنيع، بقيادة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تنفيذ أول محطة صرف صحي في مصر بـ«شكل رأسي» بدلاً من «الشكل الأفقي»، الذي اعتيد تنفيذه في السنوات الأخيرة، وذلك بالاستعانة بخبرات يابانية، وهي محطات صرف صحي بلا رائحة، تم تنفيذها عبر جهود بحث علمي جرت في هذا الصدد.

محطات صرف صحي بلا رائحة.. من تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع

ومن المُقرر أن يتم تنفيذ هذه المحطات في المناطق التي لا يتواجد بها مساحات كافية لتنفيذ محطات صرف صحي، وهي محطة تعمل بـ«المُعالجة الثلاثية»، بما يُمكن من إعادة استخدامها بشكل أمن، في الري على سبيل المثال، وهي محطات صرف صحي بلا رائحة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للهيئة العربية للتصنيع، بأهمية تسخير البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الأعمال التي تقوم بها الهيئة لخدمة المشروعات الخدمية والتنموية التي تقوم عليها الدولة، ومن بينها مشروعات «حياة كريمة».

ونفذت «الهيئة»، تلك المحطة بالاستفادة بخبرات الجامعة اليابانية بمصر، وعبر نقل وتوطين التكنولوجيا اليابانية الحديثة لمحطات معالجة الصرف الصحي بالبلاد.

وقال اللواء جمال إبراهيم رمضان، مدير قطاع البحوث والتصميم بمصنع المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن هذه المحطة تُقدم تكنولوجيا جديدة تدخل مصر لأول مرة، أن تلك المحطات تصلح لخدمة القرى والنجوع والكفور بسعات وقدرات من 100 حتى ألف متر مكعب يومياً، موضحا أن تلك التكنولوجيا العاملة بالمحطة تجعلك لا «تشم رائحة سيئة أو أي روائح على الإطلاق».

محطة الصرف الصحي الحديثة تخدم حتى 10 آلاف نسمة بنصف تكلفة المحطات التقليدية

وأضاف مدير قطاع البحوث والتصميم بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات له، أن تلك المحطات ستعمل على خدمة كثافات سكانية حتى 10 آلاف نسمة من المواطنين، موضحا أنها تعتمد على تكنولوجيا المرشح الإسفنجي الهوائي المعلق.

وأشار إلى إجراء اختبارات متعددة على المحطة، حيث بدأ أول نموذج لها للعمل منذ عدة أشهر، وهي في طور الاعتماد، ليتم تعميمها على عدد من القرى والنجوع.

ولفت إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المحطات، أقل بنحو النصف من المحطات التقليدية، وأقل من حيث الطاقة التي تحتاجها للتشغيل.