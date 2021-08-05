رئيس «العربية للتصنيع» يكشف كواليس وصول أكبر ماكينة ألمانية لتشكيل المعادن

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن وصول أكبر ماكينة لتشغيل وتشكيل المعادن، للهيئة العربية للتصنيع، التي وصلت مصر مؤخرا، هي ماكينة ذات تكنولوجيا متقدمة، ولم يكن مصرحا بيعها خارج دولتها، إلا أن العلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا، هي ما ساعدت في وصول تلك الماكينة لمصر، «هي ماكينة عملاقة ولم تكن لتدخل المنطقة إلا بسبب العلاقات الوطيدة بين البلدين اللي بناها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف «التراس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن الآلة تستطيع تصنيع المشغولات والصناعات الهندسية ذات الأحجام الكبيرة والدقيقة جدا، وهي آله غير موجودة في أي من دول المنطقة العربية أو أفريقيا، «الماكينة هتصنع محرك جرار السكة الحديد، وهتخدم على كل القاعدة الصناعية في مصر كمحركات التوربينات ومحطات الكهرباء ومراكب الصيد، وده شئ معقد جدا في تشغيله الهندسي، ودقة الماكينة عالية بتصل 4 من الألف من الميلي، وممكن تعمل أي مشغوله هندسية معقده التشغيل».

ولفت إلى أن تلك الماكينة تمتلك قاعده خرسانية مشكلة من 55 خازوقا، بقطر 50 سنتيمتر، وبعمق 18 متر أسفل الأرض، لضمان أعلى قدرة من الثبات، وتحتاج الماكينة إلى 6 أشخاص فقط لتشغيلها، «ولادنا مخصص ليهم تدريب في ألمانيا مدة عام وليهم تدريب داخلي في مصر، وهيحضروا مرحلة التركيب وهيشتركوا مع الخبراء الألمان».

وأوضح أن الماكينة ستتمكن من تصنيع مواتير القطارات والطائرات، مضيفا «مدة تركيب وتشغيل واختبار الماكينة 72 يوما».