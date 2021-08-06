«سلامة»: نحتاج لـ3 سنوات فقط حتى نتعافى تماما من الأزمات الاقتصادية

قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الفترة الزمنية المتوقعة حتى تتعافى المؤسسة اقتصاديا، 3 سنوات فقط، «إحنا بنجري بخطوات كبيرة، ويوميا بنضيف جديد في هذا المجال، وبتدعمنا الهيئة الوطنية للصحافة والحكومة المصرية».

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وبنهاية الـ3 سنوات المقبلة ستحقق مؤسسة الأهرام التوازن المالي التي تسعى إليه، عبر مسارين، الأول هو إنهاء الفجوة التمويلية ما بين الإيرادات والمصروفات، وتم إنهاء الكثير من تلك النقاط خلال الـ3 سنوات الماضية.

وأوضح أن المسار الثاني هو تطوير المحتوى الصحفي ومضمونه، ويتم ذلك بشكل كبير في كل الإصدارات، حيث إن المؤسسة لديها إصدارات متعددة، وتم إطلاق بوابة الإهرام وباتت ضمن 15 موقعا متقدما طبقا للتصنيفات المتفق عليها، ونطمح بأن تكون ضمن الـ5 الأوائل، «إحنا بنشتغل بشكل كبير وبنتطور في الكلام ده».

وأكد أن العودة للقراءة مرة أخرى هو جزء من تشكيل الوعي الوطني والحضارة المصرية القديمة، حيث إن القراءة لا تحتل المرتبة الأولى لدى المواطنين.

ولفت إلى أن الأهرام هي الصحيفة الأولى في مصر والعالم العربي في أعداد التوزيع، كما أن إعلانات المؤسسة تقدم خدمات عدة للقارئ كالوظائف والعقارات والسيارات والوفيات بأهميتها الاجتماعية الكبرى.