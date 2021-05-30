عبدالمحسن سلامة: مصر قامت بما فشلت به الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بفلسطين

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، إن تواجد رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل في فلسطين ووزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة يعكس دور مصر الرائد تجاه حل القضية الفلسطينية، «مفيش مبالغة لما بقول إن مصر قامت بما لا تستطع القيام به منظمات دولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن في وقف إطلاق النار».

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما حدث من دور مصري مميز في وقف إطلاق النار جاء كنتاج طبيعي للجهد الكبير الذي بذلته مصر حتى أسفرت عن هذا نجاح وقف إطلاق النار، وهو الدور الذي شهدت به كافة دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن مشهد، اليوم، هو استكمال لهذا الجهد، حيث أن مصر تستهدف ليس وقف إطلاق النار فقط، ولكنها تستهدف الوصول إلى إعادة عجلة المفاوضات من جديد، وأن يكون هناك وضع دائم للتهدئة، وهو الأمر الذي لن يحدث بمجرد الوصول لوقف إطلاق النار، ولكن يستتبعه جهد كبير والكثير من التفاصيل والمفاوضات للوصول لنقاط اتفاق لإعادة إطلاق العملية السياسية بين الإسرائيلين والفلسطينيين.

وأكد أن كل وسائل الإعلام العالمية نقلت المشهد غير المسبوق من الأراضي الفلسطينية الذي عبر عن مدى اهتمام الشعب الفلسطيني بكافة فصائله للدور المصري وبما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل لوقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي نتج عن جهد كبير من الأجهزة الأمنية المصرية خلال فترة طويلة، ونتيجه الدور الحيوي الذي لعبته تلك الجهزة ونجحت في التوصل لاتفاق.

وتابع: «هناك حالة من التماس ما بين الفلسطينين والمصريين وكل القضايا الفلسطينية والدور المصري الرائد في الوقوف والمساندة الدائمة بالقضية الفلسطينية من أجل التوصل لحل واتفاق».