عبدالمحسن سلامة عن وقف إطلاق النار بغزة: مصر نجحت فيما فشل فيه الآخرون

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، إن مصر نجحت فيما فشل فيه الآخرون، على مستوى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن ما حدث يعتبر إنجازا يحسب لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مجلس الأمن نفسه فشل في تحقيق ذلك.

وأضاف «سلامة»، خلال لقائه، الجمعة، مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على شاشة mbc مصر، أن جميع المراقبين للأحداث في الفترة الأخيرة، يعرفون أنه كان هناك أكثر من محاولة لعقد اجتماع لمجلس الأمن، موضحا أنه تم عقد بالفعل أكثر من جلسة غير علنية، تضمنت الكثير من المشاورات، لكن الفشل كان مصير جميعها بسبب الفيتو الأمريكي.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الهدف من هذه الجلسات غير المعلنة، يتمثل في وقف إطلاق النار، والبدء في أعمال التهدئة، ولكن كل تلك المحاولات والمشاورات التي تمت على مدار 11 يوما فشلت ولم تصل إلى أي نتيجة، ولكن مصر نجحت في ذلك وبفضل مجهوداتها نجحت في التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار.

وصرح بأن الرئيس السيسي قبل أسبوع وخلال تواجده بفرنسا، كان قد عقد اجتماع قمة ثلاثي، بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى عاهل المملكة الهاشمية الأردنية عبدالله الثاني بن الحسين الهاشمي، عبر خاصية «فيديو كونفرنس» لعدم تواجد ملك الأردن بفرنسا، بغرض إيجاد حل سياسي للأزمة الفلسطينة، موضحا أن مصر أعلنت يومها عن مبادرة وصفها بـ«الشجاعة»، التي خصص فيها الرئيس السيسي مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مؤكدا أن تلك المبادرة استوقفت الجميع وأشادوا بها.

ووصف تلك المباردة بالجرئية للغاية، مؤكدا أنها قوبلت برود فعل جيدة بشكل كبير على المستوى المحلي والعالمي، مواصلا: «كان لها مفعول السحر على الشعب الفلسطين والمجتمع الدولي، وعلى الداخل المصري أيضا».