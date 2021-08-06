الهباش: قواعد الميراث ثابتة.. «تغييرها نقض للفكر الديني والأصول»

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن تجديد الخطاب الديني يجب أن يراعي مستجدات العصر دون المساس بالأصول، لكن البعض ينحي في اتجاه آخر فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، مشددًا على أن قضايا الميراث من الأصول لأنها وردت في آيات قطعية واضحة، وأن تغيير تقسيمات الميراث لأنه يعد نقضا للفكر الديني والأصول، لذلك فإن بعض أهل العلم يصدر عنهم ردود أفعال قاسية وشديدة.

وأضاف «الهباش» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «60 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن قوامة الرجل على المرأة أصول، لكن يجب التفرقة بين السلطة والمسؤولية: «السلطة معناها الحكم أما المسؤولية فهي خدمة ورعاية وصيانة، فالرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض بمعنى أن الرجال مفضلون في أمور والنساء مفضلات في أخرى».

وتابع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، أن القوامة مسؤولية إنفاق، فلو كان الرجل لا ينفق والمرأة هي التي تنفق وتقوم على مسؤولية البيت، أصبحت القوامة في هذا الجزء لها، فالقوامة مسؤولية مشتركة.

وتابع: «القوامة مضبوطة وقائمة على أصول وفهم سليم، وليست قوامة ظلم وتسلط على المرأة»، لافتًا إلى أن كثيرين يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني دون إيضاح ماذا يقصدون، من حيث مواكبة الدين للعصر وهذا أمر مقبول بلا تحفظ، لكن من غير المقبول هو تغيير تقسيمات الميراث لأنه يعد نقضا للفكر الديني والأصول، لذلك فإن بعض أهل العلم يصدر عنهم ردود أفعال قاسية وشديدة.