الهباش: أبو مازن أكد انفتاحه على أي فكرة تقود لإنهاء الانقسام الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الرئيس محمود عباس أبو مازن أكد للواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، أنه منفتح على أي فكرة تقود إلى توحيد الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، لافتا إلى أن هذا هو الموقف الثابت للرئاسة الفلسطينية، مبينا أن هناك تحديا لعملية السلام، وهي غياب إرادة صنع السلام في إسرائيل.

وأضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئاسة تتطلع إلى مستقبل واحد يوحد كل الفلسطينيين تحت مظلة واحدة وهي منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه لا يمكن لفصيل واحد أن يعيق الوحدة في فلسطين، مبينا أن الرئاسة تريد إعمار غزة من خلال السلطة الفلسطينية مبينا أن هناك توافق بين مصر وفلسطين على ذلك.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الانقسام في فلسطين جريمة ومصيبة وقعت على الشعب الفلسطيني ويجب طي هذه الصفحة من أجل مواجهة التحديات المشتركة بموقف واحد لأن الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الجميع ولا يميز السياسيين عن باقي المواطنين مع ضرورة وجود موقف مواحد واضح أمام العالم.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن هناك غياب إرادة إسرائيلية في السلام وهذا تحد كبير يقابل الفلسطينيين والمجتمع الدولي منذ اجتماع أوسلو منذ عام 1993، مشددا على أن الانقسام الفلسطيني أيضا أعاق أمورا كثيرة، ومنح إسرائيل فرصة للتهرب من الاستحقاقات تجاه فلسطين طوال سنوات.

وذكر مستشار الرئيس الفلسطيني أنه يجب وجود ضغط دولي على إسرائيل، من أجل تغير إراداتها لتصبح لديها رغبة في تحقيق السلام لأن 90% من أوراق التأثير على إسرائيل موجودة في أمريكا.