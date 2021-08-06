قصواء الخلالي تعلن توقف برنامجها «الأول من نوعه» وإنهاء تعاقدها مع TEN

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، على الهواء مباشرة توقف برنامجها الثقافي الأول من نوعه «المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية TEN، وأنها أنهت تعاقدها مع إدارة القناة بشكل ودي لتكون حلقة اليوم هي الأخيرة، فيما تحدثت عن رحلة البرنامج طوال الفترة الماضية.

وقالت خلال تقديمها البرنامج إنها كانت حريصة على تقديم وجبة ثقافية متكاملة خلال عمل البرنامج، قائلة: «اشترينا كتب كتير من على الإنترنت وكان فيه ناس كتير بيسألوا على الكتب، وحرصا على الملكية الفكرية مكناش بنعرف نعمل ده، وكنا بنحرص على أن ينال الكاتب حقه المادي والمعنوي».

وأكملت شرح فقرات البرنامج، ومن بينها قصة صورة، حيث كان يتم عرض أشهر صور عرضت في العالم، وكنوع من التكامل داخل الوجبة الثقافية، وكذلك الأغاني المصرية القديمة، والأهم موسوعة مصر القديمة، قائلة: «منذ بدأنا البرنامج ونحن نعرض موسوعة مصر القديمة، وبدعوكم أن أطفالكم يعرفوا موسوعة مصر».

وأكدت قصواء الخلالي، أنها خلال تفاوضها مع إدارة القناة للعمل فيها اقترحت عمل برنامج «توك شو» ثقافي، وبالفعل وافقت إدارة قناة TEN ممثلة في نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، موضحة أن إدارة القناة قدمت الدعم الكامل للبرنامج، وخرج البرنامج للنور رغم اعتراض البعض.

ووجهت الشكر إلى العاملين في القناة من إخراج وإنتاج وفريق عمل التصوير، وجميع العاملين في الإدارة، قائلة: «أنا بشكر كل شخص في القناة والمصورين والمخرج أحمد ماهر وفريق خلف الكاميرا لأنهم بيعملوا في صمت».

ويأتي إعلان الإعلامية «قصواء الخلالي» توقف برنامجها بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار 3 سنوات استطاعت خلاله جذب العديد من المشاهدين للالتفاف حول الشاشة وانتظاره أسبوعيا، لمعرفة ما يقدمه من محتوى فكرى مختلف يهتم بالكتب والشأن الثقافي ونقاش المثقفين وأساتذة الجامعات.

ويُعد «المساء مع قصواء» أو برنامج «توك شوك» ثقافي من نوعه في مصر، يهتم بكل القضايا الثقافية، ويصحب المشاهد في جولة مع أبرز الكتب العربية والعالمية، إذ يعتمد في قوامه الرئيسي على الاهتمام بزيادة الوعي الثقافي والفكري، والاهتمام بالكتاب والمفكرين عربيا وعالميًا، وسرد كواليس الكتابة وما بها من أسرار، حيث ناقشت فقرات البرنامج أكثر من 800 كتاب متنوع، ما بين تاريخ وتراث وعلوم، وآداب.