الهباش: الإسلام لم يفضّل الرجل على المرأة.. والعلم أُخذ عن أمهات المؤمنين

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن الدين الإسلامي لم يفضل الرجل على المرأة، مستشهدا بحديث نبوي شريف، قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، «إن النساء شقائق الرجال».

وأضاف «الهباش»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «60 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن نقل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قُبل فيه كلام المرأة، وأُخذ العلم من أمهات المؤمنين، ولم يشترط أحد من أهل الحديث والجرح والتعديل والرواية أو الدراية أن يرد الحديث الذي ترويه النساء عن امرأتين، وبالتالي فإن شهادة الجنسين في حاجة إلى تفصيل.

وتابع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية: «نستطيع أن نحيط علما وتفصيلا وشرحا بهذه المسألة، فشهادة الرجل والمرأة في حاجة إلى إعادة بحث، فشهادة المرأة ليست على النصف من شهادة الرجل في كل شيء، لأن المرأة -مثلا- لو كانت شاهدة في جريمة قتل يؤخذ بشهادتها وهذا هو القانون والدين».

وأردف الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية: «كلنا مسؤولون عن الفهم الخاطئ للدين بين الشباب حتى وإن كانت المسؤولية مختلفة، فالبيت مسؤول لأنه لم يؤسس بالطريقة الصحيحة، والمدرسة مسؤولة أيضا حتى في مراحلها الدنيا، وحتى الجامعة، ثم بعد ذلك المؤسسات الإعلامية».