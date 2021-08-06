رئيس التحرير

محمود مسلم

مستشار الرئيس الفلسطيني: القضية عانت من المتاجرة بالدين لخدمة مآرب فئوية

كتب:

شريف سليمان
10:26 م | الجمعة 06 أغسطس 2021
الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية

الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن القضية الفلسطينية عانت كثيرا من المتاجرة بالدين والأوطان على مدار 15 سنة ماضية، حيث جرى تطويع واستخدام اسم فلسطين جنبا إلى جنب مع اسم الإسلام لخدمة مآرب فئوية وسياسية، كما تراجعت القضية الفلسطينية في الصالونات السياسية العربية لا الشارع العربي.

وأضاف «الهباش»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «60 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضية الفلسطينية –القضية الأكثر قداسة وحضورا في الوعي العربي والإسلامي والإنساني- جرى استخدامها لخدمة مآرب فئوية وأصبحت سلعة وأصبح الإسلام –عند من يتاجر به- سلعة، ويستخدمونه إذا لزم الأمر.

وتابع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية: «الإسلام لا يحتمل الحزبيات ولا يحتاجها، فالإسلام دين الجميع ودين الأمة حتى لو اختلفوا، وبالتالي لماذا جعلنا الإسلام شيعا واحزابا؟».

وواصل قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية: «في فلسطين لا تستطيع أن تنصب من نفسك حكما على نوايا الناس وانتماءاتهم»، مشيرًا إلى أن شعب فلسطين واحد، كما أن منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الشعب الفلسطيني واحد، والذي شذّ عن هذا الاجتماع شذّ وحده وخرج وحده وسمى نفسه شيئًا آخرا واحد، ولفت إلى أن المنظمة ليس في حاجة إلى إعادة بناء، لكن إلى تطوير.

وأكد أن الشعب الفلسطيني في الوطنية وحبه لوطنه سواء، ولا أحد يتقدم على الآخر في هذا، فالفلسطينيون كلهم شركاء في الوطن والمعاناة والدفاع عن قدسية القدس ومكانة المسجد الأقصى المبارك، موضحًا أن الشعب الفلسطيني ينطلق من منطلق واحد وهو أن فلسطين فوق الجميع.

 

اقرأ المزيد:

الهباش: أبو مازن أكد انفتاحه على أي فكرة تقود لإنهاء الانقسام الفلسطيني

الهباش: واقعة دير السلطان اليوم "جريمة حرب".. ويجب محاسبة إسرائيل

"الهباش": القضية الفلسطينية مقبلة على كارثة كبرى

الهباش يدين اقتحام وزير الاقتصاد الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي

الهباش: كل محاولات إسرائيل فرض شرعية زائفة في القدس ستبوء بالفشل

محمود الهباش: دول إسلامية ستشارك في حفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

الهباش يجدد الدعوة للعرب والمسلمين لزيارة القدس والرباط في الأقصى