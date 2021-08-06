والد جيانا: شرفتني بأولومبياد طوكيو.. وكله بفضل والدتها بعد الله

قال محمد فاروق، والد اللاعبة جيانا فاروق الحاصلة على البرونزية بأولمبياد طوكيو، إن ما أنجزته ابنته في لعبة الكاراتيه من بطولات محلية وعربية وقارية وفي أولمبياد طوكيو شرَّفه بشكل كبير، «هي مشرفاني أنا شخصيا ومشرفة مصر في كل المحافل، ومفيش بطولة قارية أو غير قارية دخلتها إلا وأحرزت فيها رقم».

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ابنته بدأت بلعب الكاراتيه كلاعبة في النادي الأهلي منذ عمر الـ6 سنوات، وأول بطولة حصلت فيها على ميدالية ذهبية للناشئين في إندونيسيا باعتبارها الأولى على مستوى العالم، وهي في عمر الـ14 عاما نجحت في الحصول على ميداليتين، وغيرها من البطولات الأفريقية، «مفيش بطولة دخلتها إلا وخدت ميدالية ذهبية».

وأوضح أن ابنته قد تخرجت في كلية الصيدلة جامعة القاهرة منذ عامين، «معظم الميداليات الذهب اللي حصلت عليهم كانت لسه في مرحلة الكلية، وعايز أشكر كل الدكاترة اللي دعموها في الكلية ووقفوا معاها كتير أوي».

وأكد أن ما تحملته زوجته من مجهودات في تربية أبنائه وللحفاظ على المنزل هو ما كان له عظيم الأثر وتوج بالنجاح بعدما حصلت ابنته على الكثير من الميداليات الذهبية طيلة مشوارها الرياضي، «العيلة عندنا كلها كانت بتلعب كاراتيه، ولكن جيانا تفوقت على الجميع باللعبة، والفضل كله بعد الله يرجع لوالدتها اللي تحملت الكثير».

ومنحت جيانا فاروق الميدالية الأولى لفتيات العرب في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، والميدالية الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعد ثلاث برونزيات عن طريق ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة..

وأعربت جيانا فاروق، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عن حزنها بعد ظلم التحكيم لها وحرمانها من الوصول للمباراة النهائية، وقالت: «أعتذر عن عدم الفوز بميدالية ذهبية والحكم ظلمني ولا أستطيع تغيير قرار الحكم رغم أنني الأحق بالتتويج بالميدالية الذهبية، لأن النقطة التي حصلت عليها المنافسة جاءت بتقييم من الحكم».