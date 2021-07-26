ناشطة سياسية تونسية ترصد فرحة الشعب بقرارات الرئيس: «فهم لعبة الإخوان»

خرج الشعب التونسي خلال الساعات الأخيرة، محتفلا في الشوارع بالقرارات الحاسمة التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في استجابة منه لمطالبهم، بعد تظاهرات بدأت أمس الأحد، ضد الحكومة التونسية، برئاسة هشام المشيشي، وحركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، التي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، ما دفع الرئيس التونسي إلى عزل «المشيشي»، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه استجابة لمطالب الشعب.

مشاهد فرحة الشعب التونسي بقرارات قيس سعيد

ورصدت الناشطة السياسية هاجر المنزلي، عضو اللجنة المركزية بحزب التيار الشعبي التونسي، مشاهد فرحة الشعب التونسي، قائلة إن المواطنين خرجوا في الشوارع بالزغاريد والضحك والتصفيق والصفير، بعد قرارات الرئيس التونسي بعزل الحكومة، ورفع الحصانة من على البرلمان، مستكملة من ولاية بن عروس التابعة لتونس الكبرى: «حسينا إن عندنا رئيس حقيقي عايز يرجع تونس لمكانتها وفهم لعبة الإخوان والغنوشي والمشيشي».

المنزلي: 10 سنوات قضتهم تونس في خوف وفقر

وأضافت «المنزلي» في حديثها مع «الوطن»، أنه برغم تأخر الرئيس التونسي في هذه القرارات، إلا أنه أعطى الإخوان درسًا حقيقيًا، وأن جميع المواطنين يتحدثون بوعي حتى غير المتعلمين: «الشعب فرحان وحاسس إن اللي جاي خير لتونس»، وذلك برغم الخوف من صعوبة ما هو قادم، لافتة إلى أن الشعب التونسي يدعم رئيسه في القرارات المقبلة بعد 10 سنوات من الفقر والخوف: «مش هنخسر أكتر من اللي خسرناه».

روح ثورة تونس بـ«الربيع العربي» حاضرة

وكما حدث في ثورة تونس 17 ديسمبر 2010، لم يهاجم الشعب التونسي أي من مؤسسات الدولة العامة والوطنية، وإنما يقومون بحمايتها بأنفسهم، بحسب «المنزلي»، مضيفة أن الأحزاب السياسية أعلنت دعمها للرئيس خلال الأيام المقبلة، مختتمة بأن الجيش التونسي نزل بالمدرعات إلى الشوارع لتأمين محيط مجلس النواب، ومقر الرئاسة والمؤسسات الحكومية.

وكانت المظاهرات التونسية اندلعت أمس الأحد، من أمام ساحة باردو بمحيط البرلمان التونسي، منتقلة إلى ولايات أخرى، وتضمنت هجوم المتظاهرين على مقرات حركة النهضة، وجماعة الإخوان الإرهابية، اعتراضًا على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، وتفشي فيروس كورونا، وسقوط أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات بالعدوى، مطالبين بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.