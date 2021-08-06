صندوق الإسكان: طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2» بمكاتب البريد الأحد

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن كراسات الشروط الخاصة بحجز مشروع «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي ومنخفضي الدخل، ستطرح بكافة مكاتب البريد، الأحد المقبل: «فيه كراستين، واحده لوحدات الاستلام بعد 3 سنوات، وكراسة أخرى بوحدات جاهزة للاستلام الفوري».

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية، أن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» إحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قطاع الإسكان، وتحقق نقلة نوعية كبرى في الإسكان المصري، لافتةً إلى أنه جرى وضع إجراءات سهلة وميسرة على الراغبين في تملك وحدة سكنية.

وأوضحت أن شروط الاستفادة من المبادرة لفئة محدودي الدخل، ألا يزيد راتب الأعزب عن 4500 جنيه، ولا يزيد دخل الأسرة المستفيدة عن 6 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يكون أعلى سعر للوحدة السكنية التي يحصلون عليها 350 ألف جنيه، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فإن الشروط هي ألا يتجاوز الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وأقصى حد لأسعار الوحدات مليون و400 ألف جنيه، لكن من يحصل على هذه الوحدة سيدفع 20% كمقدم تعاقد.

وأكدت أن منظومة التمويل العقاري تعمل بشكل جيد وسريع للغاية، وحصلت مصر على قرض كبير من البنك الدولي بشروط ميسرة سيجري سداده على 30 عاما، أما بقية أجزاء التمويل فإن الموازنة العامة للدولة تمولها، مثل دعم الفائدة وتكلفة المرافق، كما تحصل على حصيلة إيرادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.