طارق شوقي: سنحقق في تسريب مناهج العلوم والرياضيات لـ4 ابتدائي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسخ المتداولة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي هى نسخ مُسرَّبة «قبل التعديلات» وليست النسخ النهائية.

وأكد شوقي، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوزارة سوف تحقق في هذا التسريب أما الكتب النهائية فهي لم تعتمد بعد وما زالت في مرحلة المراجعة والتعديل.