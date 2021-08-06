«الناشرين العرب»: كتب الطفل مكلفة جدا وسعرها لا يناسب المواطن العربي

تحدث محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن كتاب الطفل، وقال إنِّ هُناك تراجعًا في ترويج كتاب الطفل، في آخر عامين، لأن كتاب الطفل مُكلّف جدًا، ومن أصعب أنواع النشر، بالتالي سعره لا يتناسب مع المواطن العربي سواء في الخليج أو الشرق الأوسط.

وأضاف «رشاد» خلال مكالمة هاتفية في برنامج «المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية «TEN»، ، أنه ما زال هُناك اهتمامًا بكتاب الطفل من أولياء الأمور إلى حد ما، وذلك من خلال شرائح بسيطة من الأسر وأولياء الأمور التي تهتم فقط بذلك.

وناشد رئيس اتحاد الناشرين العرب، أولياء الأمور بأن يهتموا بتنمية موهبة قراءة الطفل، والاهتمام بالمكتبات المدرسية وهي أول مكتبة يقابلها الطفل في حياته، وعلى وسائل الإعلام التركيز على إبداعات محتوى كتاب الأطفال.

وعن الإصدارات الشعرية، قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنَّ الشعر كان له رواجًا في السبعينات، ومع الأسف الشديد لم يكُن هُناك دعمًا من جهات رسمية، وهذا الفارق بين الناشر العربي والأجنبي، فالناشر الأجنبي يعتمد على الجهات والمؤسسات الرسمية، مثل «الجامعات والمكتبات العامة، ومكتبات المدارس».

ووَجه رئيس اتحاد الناشرين العرب، رسالة للإعلامية قصواء الخلالي، بعدما أعلنت أنها تقدم الحلقة الأخيرة من البرنامج اليوم، وانتهاء تعاقدها مع القناة: «حافظي على برنامج الثقافة في جميع المنصات، خلينا نقول أننا عندنا شيء ثقافي منور».