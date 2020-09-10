اتحاد الناشرين العرب يتضامن مع الشعب السوداني

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد، تضامنه مع الشعب السوداني، إثر كارثة السيول والفيضانات التي خلفت عشرات الضحايا من القتلى والمصابين.

وجاء في البيان الصحفي: "يُعرب اتحاد الناشرين العرب، رئيسًا وأعضاءً، عن ألمه لما ألمّ بالشعب السوداني الشقيق بسبب كارثة الفيضانات والسيول غير المسبوقة، والتي تسببت في خسائر بشرية كبيرة، وسقوط المئات من الضحايا، وإصابة الآلاف، وانهيار المنازل وتشريد عشرات الآلاف".

وأكمل، "يُعلن الاتحاد مساندته وتضامنه مع كل الأشقاء السودانيين بصورة عامة، والإخوة الناشرين السودانيين بصورة خاصة، وندعو الله أن يُسلمهم من كل سوء ويحفظهم ويشفي المصابين، ونتقدم بالعزاء لأهالي الضحايا وندعو الله أن يرزقهم الصبر والسلوان في فقدان ذويهم".

وأضاف البيان، "يدعو الاتحاد المجتمع العربي والدولي لدعم الشعب السوداني الشقيق الذي يمر بهذه المحنة، بكل الأدوات الطبية والمخيمات الصحية على وجه السرعة".

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 103 وفيات، و50 مصابًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم الأربعاء، أن 27 ألفًا و341 منزلًا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 42 ألفًا و210 منازل، وأشار التقرير إلى تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصّل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والقضارف في الشرق.

وفي السياق ذاته، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

كما أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان.