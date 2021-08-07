محمد نجاتي يهدي نجل محمد فؤاد أغنية بصوته: «بيزنس مان»

أهدى الفنان محمد نجاتي، أغنية بصوته تحمل عنوان «بيزنس مان» لابن الفنان محمد فؤاد في حفل خطوبته، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الحاضرين بحفل الخطوبة.

وانطلق حفل زفاف ابن الفنان محمد فؤاد، برقص العريس مع عروسه على نغمات أغنية «قدام مرايتها» للفنان عمرو دياب، فيما كان «فؤاد» يستقبل المدعوين من باب منزله المقام فيه الحفل.

محمد فؤاد بإطلاله شبابية في حفل خطوبة نجله

فاجأ الفنان محمد فؤاد، المدعوين لحفل خطوبة نجله «عبدالرحمن»، المقام حاليا داخل منزله بمنطقة الساحل الشمالي، بعدم ارتدائه بدلة تناسب الحدث.

وتحلى «فؤاد» بروح الشباب والبساطة التي يحرص عليها دائما، حيث ارتدى جاكيت أبيض اللون وتي شيرت أسود، واستقبل المعازيم وبدأ الغناء بأغنية «أنا بين إيديك» التي تفاعل معها الحضور على نحو كبير.

وحضر الحفل عدد من الأصدقاء المقربين لفؤاد، منهم الفنانة إيناس عز الدين والملحن وليد سعد.

فؤاد يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد

في يناير الماضي اطلق محمد فؤاد أغنية «ليه» وهي أول أغنية في ألبومه والتي تقول كلماتها: «ليه ؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه ما أعرفش إيه اللي ماخلانيش أصبر عليه فات على بعاده أيام وتعباني الحياة زي اللي كان عايش في حلم ومنه تاه مش قد بُعده وافقته ليه وعاندته ليه؟».

وبعدها طرح «فؤاد»، مع نفس الشاعر أغنية «أحكيلك»، ثم تم حذف الأغنية من يوتيوب بسبب مشكلات إنتاجية بين محمد فؤاد وشركة «قنوات» وبعدها تقدم محمد فؤاد ببلاغ للنائب العام ضد شركة قنوات واتهم وقتها الشركة بالتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك وقيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على «يوتيوب»، وما زالت هناك قضية في المحكمة لم يفصل فيها بعد، وهي قضية فسخ التعاقد بين محمد فؤاد وشركة «قنوات».