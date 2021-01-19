حسن يوسف يستنكر تصريح محمد نجاتي «الفنان أهم من الشيخ»: «خليك في شغلك»

استنكر الفنان حسن يوسف، تصريحات الفنان محمد نجاتي، الأخيرة، المُتعلقة بأن «الفنان أهم من الشيخ»، كون التليفزيون يتواجد في كل بيت مصري، قائلًا: «لا بد من أن يركز (نجاتي) على أعماله».

وقال حسن يوسف، لـ«الوطن»، إنّ: «الشيوخ أصحاب رسالة كبيرة، والجميع يلجأ لهم لأنهم على علمٍ بالشريعة ومن حقهم أن يحللوا ويحرموا»، لافتًا إلى أنه كان يلجأ للشيوخ دائمًا في أعماله.

يسعون في الأرض فسادًا

وأشار الفنان حسن يوسف، إلى هجوم النائب البرلماني رياض عبد الستار، على الفنانين، واتهامهم بإفساد المجتمع وأنهم يسعون في الأرض فسادًا، قائلًا: «لا يجوز ذلك الأمر إطلاقًا».

وشدد حسن يوسف، على تقديره للفن، كونه واحدًا من الذين ينتمون إلى هذه المهنة، قائلًا: «لا يجوز حديث النائب إطلاقًا، لأن كل الأوساط يوجد بها الجيد ويوجد بها السئ وليس وسط بعينه، فالجميع يوجد لديهم الكثير من السقطات وليس في الفن فقط».

زواج التجربة

وتطرق الفنان حسن يوسف، في حديثه لـ«الوطن» إلى القضية المُثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بشأن زواج التجربة، إذ قال: «الأزهر رأى أن ذلك الأمر غير مباح، لذلك لا يوجد قول بعد قول الأزهر، ولكن من يريد أن يفعل ذلك فهو الذي سينال العقاب والحساب من عند الله، عندما يقابله»، مشيرًا إلى أن السرقة حرام وغيرها من الأفلام ولكن يوجد بعض الأشخاص يستحبونها.

يذكر أنّ دار الإفتاء المصرية، قد ناشدت المواطنين، قبل يومين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بجميع فئات المجتمع، بعدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج، التي ازدادت في الآونة الأخيرة، التي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.