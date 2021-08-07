بالأسماء.. حركة تنقلات مباحث الجيزة تغيير رؤساء القطاعات وتصعيد للشباب

اعتمدت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول لقطاع أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، حركة تنقلات مباحث الجيزة، وتم تصعيد عدد من الضباط وشملت الحركة تغيير عدد من رؤساء القطاعات ومفتشي المباحث ورؤساء المباحث الجدد وتم افتتاح قسم شرطة المنيرة الغربية.

حركة تنقلات مباحث الجيزة

تولي العميد عمرو البرعى رئيسا لمباحث قطاع أكتوبر بدلا من قطاع المال، وتولي العميد أحمد الوتيدي رئيسا لمباحث قطاع غرب الجيزة، بدلا من قطاع جنوب الجيزة، وتم تصعيد العميد هاني شعراوي من مفتش مباحث وسط الجيزة إلى رئيس قطاع شمال الجيزة، وتولي العميد محمود خلاف رئيسا لقطاع جنوب الجيزة، بعد أن كان يشغل منصبا في قطاع مكافحة مخدرات الجيزة.

حركة تنقلات ضباط مباحث الجيزة

وشملت الحركة تصعيد العقيد مصطفى خليل ليتولى منصب مفتش قطاع وسط الجيزة، بدلا من رئيس مباحث العجوزة، وتولي العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قسمي إمبابة والمنيرة الغربية، وتولي العقيد مروان مشرف مفتشا لمباحث الوراق أوسيم، كما تم تجديد الثقة للمقدم إسلام المهداوي رئيسا لمباحث أكتوبر أول، وتولي المقدم حسام العباسي رئيسا لمباحث قسم شرطة المنيرة الجديد، بدلا من رئيس مباحث مركز أوسيم، وتولي المقدم محمد مجدي رئيسا لمباحث العجوزة بدلا من الشيخ زايد.

رؤساء مباحث جدد فى حركة تنقلات مباحث الجيزة

كما شملت الحركة تولي الرائد عبدالباقي أمين منصب رئيس مباحث لمباحث أوسيم، والرائد هشام فتحي رئيسا لمباحث الشيخ زايد 2، وتولي الرائد أحمد فرحات رئيسا لمباحث أبو النمرس، وتم الإبقاء على الرائد عمرو فاروق رئيسا لمباحث الدقي، والإبقاء على الرائد مؤمن فرج رئيسا لمباحث إمبابة، وشملت الحركة العديد من التغيرات ونقل عدد من معاوني المباحث والإدارات بالمديرية.