مصادر: حركة تنقلات بمديرية أمن الجيزة خلال ساعات

قالت مصادر مطلعة، إن مديرية أمن الجيزة بقيادة كلا من اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، انتهت من حركة التنقلات الداخلية بالمديرية، وسوف يجرى الإعلان عنها خلال ساعات.

وأضافت المصادر، أن الحركة تشمل تغيرات في قطاعات أمن أكتوبر وشمال الجيزة وقطاع غرب الجيزة بعد أن تولى العميد علاء فتحي، مديرًا للمباحث الجنائية بدلًا من رئيس قطاع أكتوبر، وترقية العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة برتبة لواء نظام وتصعيد وترقية العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة إلى رتبة لواء نظام بمديرية أمن الوادي الجديد.

حركة تنقلات الشرطة

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 يوليو الماضي، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، وذلك في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

وأصدرت الوزارة بيان رسمي جاء فيه:«فى إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.. جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية».