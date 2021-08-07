يحدث اليوم.. اختبار القدرات بالجامعات وبدء صيام العذراء
- توقعات بسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا
كتب:
حاتم سعيد حسن
06:48 ص | السبت 07 أغسطس 2021
بدء إختبار القدرات بالجامعات
تستعرض «الوطن»، أهم فعاليات وأحداث اليوم السبت 7 أغسطس، في مصر والعالم، والتي تأتي على النحو التالي:
- بدء التسجيل إلكترونيا لاختبار القدرات بجامعة الأزهر لأول مرة.
- بدء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات في جامعات مصر
- وزير الزراعة يتفقد عددًا من المشروعات الإنتاجية بمجال الثروة الحيوانية والسمكية
- انطلاق صيام السيدة العذراء اليوم 7 أغسطس
- توقعات بسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على بعض محافظات الجمهورية
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