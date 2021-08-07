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يحدث اليوم.. اختبار القدرات بالجامعات وبدء صيام العذراء

- توقعات بسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا

كتب:

حاتم سعيد حسن
06:48 ص | السبت 07 أغسطس 2021
بدء إختبار القدرات بالجامعات

بدء إختبار القدرات بالجامعات

تستعرض «الوطن»، أهم فعاليات وأحداث اليوم السبت 7 أغسطس، في مصر والعالم، والتي تأتي على النحو التالي:

- بدء التسجيل إلكترونيا لاختبار القدرات بجامعة الأزهر لأول مرة.

- بدء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات في جامعات مصر 

- وزير الزراعة يتفقد عددًا من المشروعات الإنتاجية بمجال الثروة الحيوانية والسمكية 

- انطلاق صيام السيدة العذراء اليوم 7 أغسطس 

- توقعات بسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على بعض محافظات الجمهورية

- حكومة ويلز تعتزم رفع قيود كورونا 

- مانشستر سيتي يواجه ليستر سيتي فى كأس الدرع الخيرية 

- عرض مسرحية «سيد درويش» بالإسكندرية 

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