يحدث اليوم.. اختبار القدرات بالجامعات وبدء صيام العذراء

تستعرض «الوطن»، أهم فعاليات وأحداث اليوم السبت 7 أغسطس، في مصر والعالم، والتي تأتي على النحو التالي:

- بدء التسجيل إلكترونيا لاختبار القدرات بجامعة الأزهر لأول مرة.

- بدء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات في جامعات مصر

- وزير الزراعة يتفقد عددًا من المشروعات الإنتاجية بمجال الثروة الحيوانية والسمكية

- انطلاق صيام السيدة العذراء اليوم 7 أغسطس

- توقعات بسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على بعض محافظات الجمهورية

- حكومة ويلز تعتزم رفع قيود كورونا

- مانشستر سيتي يواجه ليستر سيتي فى كأس الدرع الخيرية

- عرض مسرحية «سيد درويش» بالإسكندرية