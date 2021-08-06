قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة أنهت جميع استعداداتها بشأن انطلاق اختبارات القدرات 2021 لـ8 كليات بها، وهي «فنون جميلة وفنون تطبيقة وتربية فنية وتربية رياضية بنين وتربية رياضية بنات وسياحة وفنادق وتمريض»، موضحا أن رابط اختبار القدرات في جامعة حلوان 2021 هو http://www.tansik.egypt.gov.eg، على أن يبدأ الطالب بعدها في الدخول إلى موقع الجامعة لطبع كود الدفع ومعرفة جداول الاختبارات http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch.asp.

رابط اختبار القدرات في جامعة حلوان متاح أمام الطلاب حالياً

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة، أن رابط اختبار القدرات في جامعة حلوان 2021 متاح الآن أمام جميع الطلاب لمتابعة التسجيل لاختبارات القدرات 2021، مؤكدا أنه بدءا من الأحد المقبل ستنتظم اختبارات القدرات بكليات الفنون على مستوى الجامعة، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على إلزام جميع منتسبي الجامعة بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

لجنة عليا لمتابعة اختبارات القدرات 2021

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هناك لجنة عليا مُشكَّلة لمتابعة اختبارات القدرات 2021 لمختلف الكليات، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من سيرفر لرابط اختبار القدرات في جامعة حلوان 2021 تحسبا لأي خلل بالسيستم، وأن هناك إدارة مُحكمة لمتابعة النظام، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على أن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد في لجان الاختبارات وكذلك تواجد الفرق الطبية لمتابعة أي طوارئ طبية.

كان رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات 2021 الدكتور سيد قنديل، قد كشف سبب إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين بالالتحاق بالكليات المتخصصة، موضحاً أن سببها هو اكتشاف المواهب، وأن الاختبارات ستجري بداية من يوم السبت حتى 19 أغسطس الجاري.