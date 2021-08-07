حالة الطقس اليوم 7-8-2021.. شديدة الحرارة تصل لـ 45 درجة مئوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 70% تقريبًا.

وأضاف الخبراء في بيان صادر عن الهيئة، أنّ هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 42 29

الإسكندرية 34 26

وادي النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 34 26

مطروح 34 26

السلوم 36 25

سيوة 41 25

بورسعيد 35 26

دمياط 35 26

الزقازيق 42 26

المنصورة 41 26

الإسماعيلية 42 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 41 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 36 21

الطور 38 28

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 43 28

بني سويف 43 28

المنيا 43 27

أسيوط 43 28

سوهاج 43 28

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31.