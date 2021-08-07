اليوم آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق للدراسة بالأروقة الأزهرية

يغلق الجامع الأزهر، مساء السبت 7 أغسطس، باب تلقي طلبات الالتحاق بالأروقة الأزهرية؛ لقبول دفعة جديدة للدراسة بالأروقة الأزهرية بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات والتي تتجاوز ٣٠ فرعًا في ١٩ محافظة.

إقبال كبير

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إنَّ هناك إقبالًا كبيرًا على الالتحاق بالأروقة الأزهرية، حيث قارب عدد المتقدمين حتى يوم الأربعاء الماضي ٦٠ ألفًا على مستوى ١٩ محافظة من محافظات الجمهورية، منذ فتح باب التقديم قبل نحو شهر.

الأروقة

وأضاف أن الأروقة المعلن عن فتح باب الالتحاق بها هي رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، ورواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، ورواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

توجيهات الشيخ الطيب

يأتي هذا فيما أفادت بيانٌ صادرٌ عن مشيخة الأزهر، بأنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحرصه الدائم على إتاحة فرصة تحصيل العلم الشرعي للراغبين من فئات المجتمع كافة وفق المنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، ويظهر سماحته من غير إفراط أو تفريط.

دراسة مجانية عن بعد

يُشار إلى أنَّ الدراسة في مختلف الأروقة الأزهرية مجانية بالكامل، ومتاحة بنظام التعليم عن بعد عبر تطبيق Microsoft team، كما يحق للدارس أن يلتحق بأكثر من رواق مع الالتزام بمواعيد الحضور والامتحانات لكل رواق.

ويمكن تسجيل الطلبات من هنــــا، ورابط الإعلان على صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك من هنــــا

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الأروقة الأزهرية، يرجى زيارة صفحة الأروقة الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنـــــــا